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С вещами на выход: вдову актера Виктора Проскурина выселяют из квартиры

Ирина Хонда планирует переехать в Петербург и не хочет бороться за недвижимость.

С вещами на выход: вдову актера Виктора Проскурина выселяют из квартиры
Вдова Виктора Проскурина, Ирина Хонда во время церемонии прощания с артистом. Фото: Макеев Иван / Архив "КП"

Не самые лучшие времена настали для Ирины Хонды, гражданской жены недавно погибшего актера Виктора Проскурина. Едва прошло 14 дней с момента смерти знаменитости, как женщину уже попросили «с вещами на выход» из элитной квартиры актера. Близкие родственники Проскурина вынудили вдову перебраться в другой город.

Как сообщает издание Starhit, Ирина Хонда активно занята переездом и не планирует бороться за недвижимость. Как оказалось, совместное проживание в квартире в течение 10 лет не дает женщине право считать ее своей собственностью. Дело в том, что куплена недвижимость была еще до того, как Проскурин и Хонда стали жить вместе, а значит прав на квартиру у женщины нет.

Теперь вдова планирует переехать в Петербург, вместе со всеми своими вещами. Напомним, цена квартиры Проскурина оценивается экспертами в 20 миллионов рублей, так что совсем не удивительно, что родственники актера не хотят ее терять. По закону права на недвижимость принадлежат одной из бывших супруг артиста.

Виктор ПроскуринИрина Хондановости звёзд

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