«Банный день»: рэпер Гуф сходил в сауну в компании подруги модели

Рэпер Гуф, или Алексей Долматов, давно прославился своими похождениями. Еще во время брака с Айзой многие были наслышаны о его изменах. Но недавно артист признался, что остепенился и нашел ту единственную, с которой готов к серьезным отношениями и ни разу ей не изменял – девушку зовут Леся, они знакомы уже семь лет.

Однако Сети появились кадры субботнего досуга Гуфа с моделью Юлией Королевой. Девушка разместила у себя в Instagram селфи с музыкантом в сауне.

«Банный день» — сообщила модель, а на снимке написала: «Зожники».

Парочка сидит рядышком, Королева прикрывает тело полотенцем, Гуф, кажется, и вовсе без каких-либо одеяний.

К слову, ранее Долматов уверял, что они с Юлей просто друзья, и ничего между ними, кроме товарищеских отношений, нет.

Напомним, на Айзе Гуф был женат шесть лет, в браке у них появился сын Сами, которому уже 10 лет. В 2017 году Долматов встречался с певицей Кети Топурией, которая ушла от рэпера через год — они не смогли быть вместе из-за взаимных претензий друг к другу. Недавно Гуф признался, что разлука с Топурией стала ударом — он полгода после этого заливался слезами.