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Ноги не помещаются: Шейк забралась в багажник, чтобы сделать эффектное фото

Супермодель снова выбрала неожиданное место для съемок.

Ноги не помещаются: Шейк забралась в багажник, чтобы сделать эффектное фото
ИРИНА ШЕЙК. ФОТО: КП/МИХАИЛ ФРОЛОВ

Звезда подиумов, 34-летняя Ирина Шейк любит позировать в неожиданных местах. Например, недавно супермодель поделилась фотографией в купальнике, которую сделала в кустах на камне. Стоит признать, что от этого снимок не стал менее эффектным: бесконечная длина ног и загар Шейк затмили все вокруг.

На этот раз озорница решила запечатлеться в багажнике автомобиля. Девушка в белом топе и джинсах забралась в машину, но ее стройные длинные ноги не поместились в салон, поэтому одну Шейк запрокинула на сиденье, а вторая так и осталась на улице. Поклонников звезды такой снимок очень позабавил.

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk/

Кстати, эпатировать публику неожиданными ракурсами и позами при съемке любит другая знаменитость – актриса Кристина Асмус. Девушка, например, однажды забралась на тумбу, чтобы повеселить фолловеров.

Ирина ШейкИрина Шейк: последние новостиновые фото ШейкШейк

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