«Ксюша обиделась»: Катя Жужа рассказала, почему у нее с Бородиной случился конфликт

Телеведущие дружили много лет, но в один прекрасный день перестали общаться.

Инстадива Катя Жужа, экс-звезда «Дома-2» и некоторое время – его ведущая, была одной из лучших подруг Ксении Бородиной. Девушки долго дружили, но в какой-то момент их общение прекратилось. Какая кошка между ними пробежала, гадали многие фанаты телепроекта. Поговаривали, что девушки серьезно поругались.

Однако, Катя Жужа, наконец, рассказала, как было дело, и что именно послужило причиной расставания двух закадычных подружек. Девушка устроила в личном аккаунте в Instagram общение с подписчиками, и кто-то спросил, почем уже она перестала общаться с Бородиной. На что Жужа ответила:

«Ксюша обиделась на меня и сказала, что я мало внимания ей уделяю».

А причина такой крепкой обиды крылась в том, что во время онлайн-общения в Сети Жужа не поинтересовалась, как здоровье у приболевшей дочки Бородиной. С того момента подруги прекратили связь, а вскоре Жужа перестала быть ведущей «Дома-2».

«Но может у нее другая версия» — многозначительно написала девушка, имея в виду, что Бородина, возможно, даст свою версию конфликта.