«Уже перебор»: Топурию раскритиковали за слишком пухлые губы и фотошоп

33-летняя солистка группы «А-Студио» Кети Топурия не страдала в самоизоляции из-за закрытых салонов красоты. Знаменитость не красит волосы, поэтому необходимости в посещении парикмахерской не испытывала. А что касается ухода за собой, девушка с удовольствием все делала сама, так как с детства любит заботиться о себе и своей красоте.

С отменой самоизоляции вернулась и необходимость участия в съемках. Топурия уже побывала на шоу «Где логика?», а также снялась у Максима Галкина в «Сегодня вечером», где блеснула своими стильными и эффектными нарядами. А вот очередной макияж звезды не всем поклонникам в Сети пришелся по нраву.

На новом селфи Топурия продемонстрировала мейк-ап с акцентом на губах, но среди фолловеров нашлись те, кто упрекнул ее в излишнем фотошопе и чересчур пухлых губах:

«Уже перебор», «Губы малы, давай еще», «Крашенные все красавицы, а вот ненакрашенная…», «А че фотошопа то столько?», «Слишком неестественная» — написали критики.

И все же фанатов, которым любимица понравилась в новом образе, было больше – они скрасили негатив своими комплиментами.

Кстати, недавно мы писали о том, что Топурия с дочкой Оливией обзавелись новыми друзьями. Звездное семейство продемонстрировало экзотических домашних питомцев, с которыми теперь будет жить.