«Идеальные»: Летучая похвасталась длинными ногами, заключив мужа в нежные объятия на пляже

С отменой ограничений из-за пандемии коронавируса в России многие звезды поспешили на отпуск. Поскольку выбор мест отдыха с это непростое время ограничен только отечественными курортами, ряд знаменитостей устремился в Краснодарский край, а также на Крымский полуостров. Например, в Сочи уже успели отдохнуть телеведущая Лера Кудрявцева с маленькой дочкой, Ксения Бородина с семьей, Анфиса Чехова с сыном.

На несколько дней к Черному морю выбралась и Елена Летучая. Вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым, 41-летняя теледива посетила своих друзей, живущих в Сочи. Не обошлось и без водных процедур. Накануне звездная блондинка посетила пляж и запечатлелась в крепких объятиях с возлюбленным.

«Когда любовь» — написала знаменитость.

На снимке Летучая крепко обвила своего супруга длинными загорелыми ногами и склонила голову ему на плечо. Трогательные проявления чувству у влюбленных умилили фанатов.

«Вы такая красивая пара! На Вас очень приятно смотреть», «Приятно наблюдать за влюбленными», «Идеальные», «Приятно наблюдать за влюбленными», «Классные», «Ути-пути», «Какие хорошенькие» — написали фолловеры.

А вот оперная дива Анна Нетребко с семьей нежится под жаркими лучами турецкого солнца на побережье Эгейского моря. За неделю знаменитость обзавелась бронзовым загаром.