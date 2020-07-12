«Какая красивая женщина!»: Буланова опубликовала редкий кадр со своей мамой-фотографом

Многие поклонники певицы заметили, что женщины очень похожи.

12 июля маме Татьяны Булановой Нине Павловне Булановой исполнилось бы 88 лет. В память о ней певица опубликовала в личном блоге редкий архивный кадр, на котором женщина запечатлена совсем юной.

Мало кто знает, но заслуженная артистка пошла талантом в свою мать, которая хоть и работала фотографом, обладала и другими творческими способностями. Она великолепно пела и играла на гитаре, являясь душой любой компании и праздника.

Многие поклонники звезды обратили внимание, что и внешность Татьяна унаследовала именно от мамы.

«Похожи, как две капли», «Какая красавица, дочь – вылитая мама», «Какая красивая женщина!», «На маму так похожа», — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что отец Булановой Иван Петрович был капитаном первого ранга, также работал начальником лаборатории факультета вооружения Военно-морской академии.