«Прекрасная»: Мария Шарапова в легинсах и кроп-топе похвасталась стройной фигурой

Самая высокооплачиваемая спортсменка десятилетия, по мнению Forbes, 33-летняя теннисистка Мария Шарапова в этом году завершила карьеру. Многие заподозрили в качестве причины такого шага «интересное» положение звезды – она уже два года встречается с миллионером Александром Гилксом. Но сама теннисистка устала от беспокоивших ее травм.

В период карантина Шарапова не тратила время зря. Девушка продолжает держать себя в форме, периодически демонстрируя свои снимки в Instagram. А на этот раз спортсменка превратила домашнюю тренировку в танцы.

«Кто со мной тренироваться в эти выходные?» — подписала снимки Шарапова.

Теннисистка предстала в спортивных легинсах и кроп-топе, подчеркнувшем ее плоский живот и в целом – стройную фигуру Шараповой. Подписчики поспешили с комплиментами.

«Ммм, какая талия», «Прекрасная», «Очень красивая», «Русская красавица», «Ты выглядишь потрясающе», «Самая красивая» — написали в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Марию Шарапову признали чемпионкой по стонам на корте.