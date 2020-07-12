«Люблю эту фотографию»: сын Ротару поделился редким снимком своих родителей

На снимке из 90-х годов певица позирует вместе с супругом Анатолием Евдокименко позируют у машины.

Пандемию коронавируса Народная артистка СССР София Ротару проводит в своем загородном особняке под Киевом. Время в изоляции звезда эстрады посвятила общению со своими родными – сыном Русланом и его супругой Светланой, а также внуками Соней и Анатолием. Кроме того, певица с удовольствием занимается садом и уже показала, какие цветы успели вырасти в саду благодаря ее заботливым рукам.

Певица редко общается с подписчиками в Instagram. Намного чаще это делает ее единственный сын Руслан Евдокименко. И сейчас наследник Ротару порадовал фанатов певицы невероятно редким и ценным снимком из 90-х годов – он показал своих родителей. София Михайловна и Анатолий Кириллович в обнимку позируют на фоне указателя на Киев около своей машины.

«Люблю эту фотографию» — признался Руслан Евдокименко.

Подписчики выразили настоящий восторг, увидев ценный кадр. Они поспешили заметить, что пара артистов выглядит на снимке невероятно счастливой.

«Невероятное фото!», «Какие счастливые… Светлая память Анатолию Кирилловичу», «Ого, какая редкость!», «Шикарная фотография», «Ностальгия», «Ценная фотография..» — пишут люди.

Напомним, Анатолий Евдокименко и София Ротару были вместе 34 года. Будущий муж певицы влюбился в нее по фотографии из журнала. Они вместе выступали в ансамбле, созданном Евдокименко, — «Червона рута». Позже супруг Ротару получил звание народного артиста Украины. Из жизни Анатолий Кириллович ушел в 2002 году.