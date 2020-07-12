«Ничего не изменится от этого»: Бородина объяснила, почему не носит обручальное кольцо

Не так давно ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг, бизнесмен Курбан Омаров, отметили годовщину свадьбы. Семью пара создала 5 лет назад. Но многие фанаты давно заметили, что их кумиры не носят обручальные кольца.

Воспользовавшись моментом, что Бородина устроила с подписчиками беседу в stories, кто-то поинтересовался, почему же на ее руке отсутствует символ семьи и замужества, на что Ксения дала ответ:

«Все и так знают, что мы муж и жена. Ничего не изменится от этого. Иногда мы их носим. У нас нет этой традиции и какой-то паники по этому поводу» — объяснила теледива.

К слову, ее супруг Курбан Омаров тоже без кольца как минимум уже год. Периодически кольцо то появляется, то исчезает на его руке.

Кстати, тенденцию не носить обручальные кольца поддерживает и Татьяна Брухунова, молодая жена Евгения Петросяна. Не носили символ супружества и Гарик Харламов и Кристиной Асмус, считая это формальностью, и несколько недель назад объявили о разводе.