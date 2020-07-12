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«Погрелась на солнышке»: Решетова в боди и мини-шортах похвасталась загаром

Шоколадный оттенок возлюбленная Тимати приобрела не выходя из дома.

«Погрелась на солнышке»: Решетова в боди и мини-шортах похвасталась загаром
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

На днях звезда мировой оперы Анна Нетребко позировала на белоснежном песчаном пляже Бодрума, хвастаясь бронзовой кожей – знаменитость уже неделю отдыхает в Турции и успела знатно загореть. А белый песочек невероятно контрастировал с оттенком кожи звезды, что привело в восторг ее фанатов.

Вслед за Нетребко похвасталась загаром Анастасия Решетова, возлюбленная рэпера Тимати. Модель, правда, не выезжала никуда за пределы Москвы, да и из собственной квартиры молодая мама редко выходит. Свой шоколадный загар девушка приобрела, что называется, не покидая дома.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

«Это я на террасе сегодня погрелась на солнышке» — сообщила модель, запечатлев себя в боди и мини-шортах.

Загар налицо – шоколадный оттенок кожи Решетовой вызывает восхищение поклонников. И это — своего рода лайфхак от звезды, как этим непростым летом, в отсутствие полетов на курорты, можно приобрести загорелую кожу, не выходя из дома.

Анастасия РешетоваАнастасия Решетова новостизагарРешетова новостиТимати и Решетова

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