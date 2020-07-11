«Орех не поместился»: Анна Седокова в полосатом купальнике оголила «аппетитные» бедра на пляже

Анна Седокова любит путешествовать. При первой возможности она улетела в Майами после карантина со своим возлюбленным Янисом Тиммой. Влюбленные вместе уже почти год. Избранник не запрещает артистке, как и прежде, облачаться в откровенные наряды и оголяться на камеру. Порой они вместе позируют в ванне в полуобнаженном виде. На отдыхе девушка сняла новый клип, где отметилась не только в корсете, но и упав на асфальт, получив при этом ссадины.

Однако это не испортило Анне отдых. Певица наслаждается солнцем и много времени проводит на пляже. После третьих родов она не смогла вернуться в форму, но поклонники обожают ее нестандартную фигуру. Артистка даже не скрывает, что у нее есть целлюлит. При этом она старается совершенствоваться, занимаясь спортом. Новое фото звезды, сделанное на пляже взбудоражило мужчин в соцсети. Седокова предстала в купальнике в трендовую полоску. Она показала стройные ноги и аппетитные бедра. И все почти пристойно, во всяком случае, в купальнике.

Девушка также блеснула пышным бюстом. Поклонники часто критикую артистку за подобные пикантные снимки. Многие считают, что многодетная мама не должна оголяться на публике. Анна не раз отвечала на критику и заверяла, что делает то, что ей нравится. «Как я люблю такие пляжные фото», «Вы меня вдохновляете всегда просто быть собой и любить себя», «Ким не поместилась», «Орех не поместился, он же выпал просто», «Такая загорелая», «Какие формы» , «Купальник маловат», — прокомментировали пост подписчики.