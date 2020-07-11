«Идеальна»: Паулина Андреева в куртке на голое тело и песочных джоггерах появилась на съемочной площадке

Паулина Андреева в «металлической» куртке и песочных джоггерах появилась на съемочной площадке. Не так давно актриса и супруга Федора Бондарчука завершила работу над съемками в сериале «Лучше, чем люди» — там Паулине досталась главная роль – девушка сыграла эмпатического бота нового поколения Ариса. Чтобы Андреева была максимально похожа на машину, гримеры трудились над ее образом по несколько часов ежедневно: так, всегда темненькая Андреева резко сменила цвет волос на русый, а также «приобрела» челку и каре.

После напряженной работы Андреева совместно с партнерами по кадру Кириллом Кяро и юной звездочкой Виталией Корниенко приняла участие в съемке бэкстейджа. В кадре красавица Паулина появилась в модной кожаной куртке цвета металлик на голое тело и песочных джоггерах с акцентом на идеально плоском животе. Сильнее же всего комментаторов заинтересовало, что Паулина прячет под верхней одеждой.

«Идеальна», «Неописуемо хороша», «Надеюсь, у нее там есть лиф?», «Кто знает, Ариса снимает куртку в одной из серий?», «Со светлыми волосами однозначно лучше! Сразу посвежела, зацвела», «Больше фильмов с Андреевой богу фильмов!», — прокомментировали поклонники Паулины.