Годовалая дочка Кудрявцевой в алом костюме «зажигательно» станцевала под хит Леонтьева

Лера Кудрявцева недавно вернулась из Адлера. Две недели блондинка отдыхала с годовалой дочкой Марией и сыном Жаном от первого брака на курорте. Компанию ей составляла невестка, а также маленький внук Лев. 49-летняя телеведущая успела блеснуть фигурой в купальнике. Она посещала врачей, а вечера проводила с подругами в кафе или у бассейна. За время отдыха звезда приобрела бронзовый загар, а ее наследница отметилась в разных сарафанах и даже шортах.

Поклонники давно заметили, что наследница Леры стильно выглядит. Мама любит наряжать девочку. Недавно телеведущая показала, что на отдыхе у них даже были одинаковые купальники. Дома кроха любит проводить время во дворе, кормить птиц, смотреть советские мультфильмы. Также Мария обожает танцевать. Так накануне Кудрявцева включила ей хит Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Девочка сразу стала зажигательно двигаться и хлопать в ладоши.

Лера облачила дочку в алый костюм, состоящий из лосин и толстовки в тон, а на голове малышки было три хвостика. Поклонники оценили танец годовалой Маши. Многие одарили ее комплиментами и вновь убедились, что она пошла в маму. «Бусинка», «Какая красивая», «Прическа моднявая», «Мамина модница», «Вот это танцы, пора в клуб», «Леонтьеву надо сообщить о такой поклоннице», — прокомментировали кадры пользователи Сети.