«Ух, какая»: Агата Муцениеце в бикини показала «сочные» бедра и плоский живот

Агата Муцениеце недавно стала свободной девушкой. Она развелась с Павлом Прилучным после почти 10 лет брака. Еще зимой они объявили о расставании. Как оказалось, актер позволял себе применять силу во время семейных ссор. Девушка решила, что больше не будет это терпеть. Тем более, позже он выгнал супругу с детьми из дома. Не прошло и месяца после официального развода, как Павел был замечен со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Девушка отдыхает со актером и его детьми в Крыму.

Муцениеце недавно не смогла дозвониться до бывшего мужа сразу. Она хотела сообщить, что собаку, которую он потерял на отдыхе, нашлась. Но целый час актер не брал трубку. К слову, актриса не унывает. Пока ее наследники проводят время с папой, она посвящает время себе. Агата то и дело уезжает за город, где купается и загорает. Вот и 11 июля, в субботу, она покинула свою квартиру и отправилась в место, где есть бассейн и шезлонги.

После развода актриса стала усиленно заниматься спортом. Поклонники заметили, что она постройнела. На отдыхе девушка предстала в полосатом бикини. Она показала изящную фигуру. Агата похвасталась плоским животом, а также рельефными бедрами. «Вода холодная, но я сделаю это», — заявила она. Бывшая жена Прилучного разбежалась и прыгнула в бассейн, показав свою фигуру во всей красе. Поклонники восхитились красотой девушки. Многие фанаты не понимают, как Павел мог увлечься очень худой Мирославой, когда рядом с ним была такая эффектная девушка.

Лифчик-балконет позволил Агате блеснуть фигурой. «Пусть смотрит и завидует», «Агата, это бомба», «Вот это фигура», «Как похудела. Ух, какая»», «Живот идеальный», «Какие сочные бедра», «Шикарная фигура просто отпад», — прокомментировали пост подписчики.