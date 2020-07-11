«Мамина школа»: 6-летняя Лиза Галкина в праздничной юбке задорно исполнила для Пугачевой французскую песню

Шестилетняя Лиза Галкина в праздничной юбке задорно исполнила для Пугачевой французскую песню. Звездные родители вкладывают в воспитание наследников баснословные деньги: так, на дом к детям приходят репетиторы по музыке и иностранным языкам, этикету и словесности. Ежегодно пародист выкладывает из своего кармана около шести миллионов рублей, и это дает свои плоды: малыши не только разговаривают на французском, но даже способны исполнить репертуар Джо Дассена.

В субботу, 11 июля, фолловеры поделились архивным видео, на котором Лиза под аккомпанемент фортепиано задорно исполняет «Les Champs Élysées». Малышка одета в короткую серую юбку с блестящими стразами и белую футболку с рукавами-фонариками. Во время пропевания очередной строчки девочка энергично переставляет ножку в такт мелодии: это движение западает наблюдателям в душу едва ли не с первых секунд.

«Мамина школа!», «Талант! Самое главное, что абсолютно понимает, о чем поет! Многие взрослые артисты просто выучивают текст по русской транскрипции. А тут всё — и знание языка и артистизм! Молодец! Любуюсь», «

А голосок-то хороший…. Будущая певица Елизавета Галкина, познакомьтесь», «Восходящая звезда», «Гены пальцем не размажешь», — утвердились во мнении комментаторы.