«Это слишком мило»: Лобода в эффектном бикини сделала трогательные фото с дочкой Тильдой

Светлана Лобода обычно постоянно находится на гастролях. Певице приходится регулярно совершать перелеты, чтобы побыть с дочками: Евангелиной и Тильдой. Но в период карантина она смогла насладиться отдыхом и посвятить всю себя детям. Артистка даже не захотела сразу возвращаться в привычную музыкальную рутину. Она отправилась в отпуск в июле. Последние несколько дней девушка дразнит поклонников снимками из Санторини.

Лобода проводит время с другом Бичоллой Тетрадзе, грузинским модельером, а также с наследницами. Свою младшую дочку она скрывает от поклонников. Но на новом фото певица предстала с двухлетней Тильдой. Малышка была облачена в футболку зеленого цвета, а в ее волосах были заколки. Светлана позировала в купальнике с тигриным принтом. Миниатюрный лифчик позволил блеснуть грудью. Также звезда показала идеальный пресс. Она накинула лишь песочного цвета пляжную тунику. Девушка с нежностью держала на руках девочку.

«Держать эту крошечную ручку — мое самое большое счастье», — отметила Лобода.

Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит певица в 37 лет. Их также умилила подросшая дочка звезды. «У меня передоз милоты», «Какое теплое и трогательное фото», «Тиля, как всегда, такая милая. Такая большая уже», «Какая милота», «Это слишком мило», «Ваша фигура бомбическая», «Лобода безупречна», «Красиво, вечные ценности», «Сексуальная мамочка», — прокомментировали пост подписчики.