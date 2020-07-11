«Очки просто шик»: 51-летняя Светлана Бондарчук в мини-бикини позировала на яхте в Крыму

51-летняя бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана примерила мини-бикини. На днях стало известно, что культурный деятель окончил ремонт в собственной элитной квартире за 80 миллионов рублей. Интерьер менялся в апартаментах дважды, по итогу Бондарчук проведенными работами остался доволен.

Неплохо идут дела и у его бывшей супруги Светланы. Знаменитость много времени посвящает работе, активно налаживает личную жизнь, дает интервью и находит время на общение с друзьями. Недавно Бондарчук и вовсе отправилась в Крым, где арендовала яхту и искупалась в открытой воде. Специально для поездки Бондарчук прикупила раздельное мини-бикини изумрудного цвета, в котором продемонстрировала ярковыраженную талию и стройные ноги.

Отдельное же внимание привлекли очки Бондарчук. Они как будто были скроены из двух разных моделей красного и черного цвета, что смотрелось, как минимум, необычно. Фолловеры решили поддержать Светлану и засыпали ее комплиментами: «Выглядите как девочка», «Очки просто шик», «Света божественна!», «Красивое, подтянутое тело», «Крым вам очень идет», — подметили они.