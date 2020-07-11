«Фантастические ножки»: 42-летняя Толкалина блеснула фигурой в белой тунике и мини-шортах

Любовь Толкалина не скрывает, что ей важна душевная гармония. Актриса с юных лет снимается в кино. 15 лет она прожила в гражданском браке с Егором Кончаловским. От этого союза у нее есть дочка Мария. Девушка выросла такой же красавицей, как мама. Они часто вместе проводят время. К слову, в 42 года артистка по-прежнему может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Последние четыре года она тайно строила отношения с британским композитором Саймоном Бассом.

А 10 июля мама Толкалиной отмечала день рождения. Актриса провела день с именинницей и дочкой на природе. Она поздравила родительницу со знаменательным событием. Сама звезда не устояла и устроила фотосессию в поле. Она поделилась кадром с наследницей и мамой. Поклонники поразились тому, что Мария очень похожа на свою бабушку.

А сама Любовь решила покрасоваться. Она легла в поле. Актриса продемонстрировала фигуру в мини-шортах и хлопковой тунике на пуговицах. Любовь блеснула изящными и загорелыми ногами, а вот область живота она прикрыла рукой.

«Постелите мне в поле пожалуйста…», — написала артистка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Толкалина. Многие позавидовали моложавому виду звезды. «Самые красивые ноги!», «Люба, какая вы красивая!!! Искренне восхищаюсь вами!», «Любовь, ты прекрасна!», «Классный снимок, а место просто райское», «Красивая русская женщина, что еще тут скажешь», «Красивая, сексуальная, желанная», «Королева экрана и в жизни!», «Фантастические ножки», — прокомментировали пост подписчики.