«Вот это декольте»: гражданская жена Козловского дополнила платье золотой лунницей, как у Бузовой

В апреле актриса Ольга Зуева и ее знаменитый муж стали родителями в первый раз.

Гражданская жена режиссера Данилы Козловского порадовала поклонников счастливым кадром на фоне большой воды. В апреле Ольга Зуева впервые подарила любимому мужчине ребенка: семья пополнилась девочкой, которую назвали Ода Валентина. Сейчас Зуева как заботливая мама все свободное время уделяет ребенку, лишь изредка напоминая о себе снимками в Instagram.

Так, на фото Ольга в одиночку появилась в кадре в насыщенно-красном платье на тонких бретелях на фоне пролива Те-Солент в Саутгемптоне. Шею молодой мамы украшает золотая лунница – похожий атрибут роскоши на постоянной основе носит также Ольга Бузова. Звезды верят, что оберег способен помочь им бороться с негативной энергией. В целом, в кадре Зуева выглядит очень счастливой и, очевидно, наслаждается новой возложенной на нее функцией.

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Отвесили Ольге комплименты и комментирующие. «Вот это декольте», «Какая вы сочная и притягательная», «Оля, чудо!», «Даниле привет!», «Материнство очень вам к лицу», «Данил плюс Ольга, дальше сами знаете что», — высказались они.