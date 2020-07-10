«Морская нимфа»: 55-летняя Ирина Безрукова в рубашке на голое тело блеснула идеальными ногами на пляжном снимке

55-летняя актриса Ирина Безрукова удивила подписчиков провокационным снимком с оголенными ногами. В пятницу, 10 июля, всегда скромная артистка внезапно обнародовала архивное фото из поездки в теплую страну. На нем актриса предстала в полупрозрачной, летящей, хлопковой, голубой рубашке на несколько размеров больше. Последняя, к слову, не обнаруживала под собой бюстгальтера, что еще больше волновало фантазию противоположного пола.

Нельзя было не обратить внимание и на длинные, стройные ноги Безруковой. Посоревноваться в красоте конечностей Ирина могла бы с любой молодой девушкой. Чувственные изгибы заставляли сердце замирать в немом восторге. Чтобы отвлечь публику от разглядывания своего тела, Ирина решила порассуждать на философские темы.

«Может ли человек со временем менять свои взгляды? Я считаю, что безусловно, это естественный процесс взросления личности», — затронула тему она.

Впрочем, серьезные вопросы под таким снимком мало кого могли заинтересовать. Безрукову засыпали комплиментами как мужчины, так и женщины. «Морская нимфа», «Ох уж эти ноги», «Женственность, уровень – богиня», «Ну нельзя же такое на ночь глядя», «Ну какая же ты красивая и сексапильная», «Шикарная, Ириш! Просто восторг!», «Вы точно знаете, где растут молодильные яблочки!», — уверены они.