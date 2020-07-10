Универсально: Навка поддержала зеленый кардиган брендовыми кроссовками того же оттенка

Несмотря на то, что олимпийская чемпионка вместе с дочерью уже вернулись домой, Татьяна продолжает делиться с подписчиками кадрами из поездки.

Несколько дней назад олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с дочерью Надеждой вернулась в Москву из экскурсии по регионам страны: спортсменка побывала в Ленинградской области, а также в Карелии.

Каждый день Татьяна радовала поклонников новыми, универсальными комбинациями. После приезда в Москву Навка продолжила размещать интересные видео. Сама фигуристка призналась, что впечатления от увиденного были настолько ощутимыми, что ей захотелось поделиться ими еще раз.

«Вернулась из путешествия, но эмоций и впечатлений так много, что и дальше продолжу выкладывать их! Невероятный островок-музей-деревня, где такое ощущение, что для отдыха есть все! И танцы, и музыка, и хлеб-соль…», — подметила она.

В кадре же Татьяна появилась в ярко-зеленом кардигане, который поддержала брендовыми кроссовками на танкетке того же цвета. Яркие акценты оттенял тандем из узких белых брюк-дудочек и такой же белой футболки. В спортивной обуви Татьяне было очень удобно перемещаться пешком на большие расстояния, а белые штаны в целом выглядели по-летнему и достаточно свежо.

Ранее Татьяна уже сочетала белые брюки с верхом песочного цвета. Визуально образ выглядел более спокойным.