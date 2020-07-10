«Папина дочка» Дарья Мельникова показала подросшего старшего сына от Артура Смольянинова

28-летняя актриса Дарья Мельникова показала подросшего старшего сына от Смольянинова. Маленький Артур появился на свет в знаменитой паре в октябре 2015 года. Артистка приняла решение назвать малыша в честь любимого мужчины.

Ранее Мельникова в интервью признавалась, что уже к моменту появления малыша вдруг осознала, что совершенно не готова ни к замужеству, ни к материнству.

«Мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад», — откровенничала она.

Сейчас же Дарья периодически балует свою аудиторию фотографиями старшенького Артура и младшенького Марка. На днях Мельникова показала подросшего малыша с игрушечным пистолетом в руках. На фотографии парень был максимально серьезен и угрожающе смотрел в объектив камеры.

«Только заикнись еще про какой-нибудь кастинг», — с юмором подписала фото Мельникова.

Пользователи соцсетей поспешили подчеркнуть: Артур – копия знаменитого папы (имя обязывает). «Красавчик же!», «Сама суровость», «Кто тут у нас такой воинственный?», «Папин сына», «Мимика настоящего артиста», «У такого очаровашки уже девочек толпы!», — поделились своими соображениями наблюдатели.