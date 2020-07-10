«Сказка!»: загорелая Нетребко устроила фотосессию на белоснежном песчаном пляже

Знаменитая певица Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым, сыном Тьяго и родной сестрой Натальей уже неделю отдыхает на фешенебельном турецком курорте в Бодруме. До побережья гостеприимного Эгейского моря путешественники добрались частным джетом.

Оперная дива приобрела бронзовый загар, который с удовольствием продемонстрировала, устроив фотосессию на белоснежном побережье.

«Белый песок, улыбайтесь», — подписала серию снимков артистка.

На фотографиях Нетребко на пустынном пляже Эгейского моря выглядит абсолютно счастливой. Кто-то из фолловеров заметил, что белый песок больше похож на соль. И в целом от снимков веет таким умиротворением, беззаботностью и позитивом, что подписчики усыпали благодарностью любимицу за настроение, которое она подарила своими кардами.

«Кайф», «Очаровательная! А песок на соль похож», «Ваау, это просто нереально! Это мечта! Очень крутые фото», «Какая прелесть песок», «Боже какой красивый. Анна спасибо за позитив!», «Хорошенькая, какая, загорелая счастливая!», «Сказка!» — написали поклонники.

А вот у российских звезд планы на курорты с белыми песками порушились. Многие этим летом проведут отпуск в пределах родной страны, и некоторые знаменитости уже успели посетить Черное море. Например, Лера Кудрявцева с малышкой Машей две недели отдыхали в Адлере.