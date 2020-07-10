«Возьму фамилию мужа»: старшая дочь Пригожина ответила на вопросы о личной жизни

Старшая дочь Иосифа Пригожина Даная откровенно ответила на вопросы о личной жизни. 23-летняя девушка редко рассказывает о происходящем с ней и ее отцом.

Лишь недавно, оказавшись в бедственном положении, Пригожина пришла на «Пусть говорят», где призналась, что оставленную знаменитым отцом недвижимость ее мама использовала как залог, чтобы развивать бизнес с новым мужчиной. Тогда сам продюсер твердо заявил, что помогать бывшей жене не будет, поскольку потенциальный супруг женщины настраивает сына против него.

В пятницу, 10 июля, Даная разоткровенничалась со своей аудиторией. Единственный вопрос, на который Пригожина отвечать категорически отказалась – о той самой недвижимости в центре столицы и неподалеку у аэропорта Домодедово. Так, девушка призналась, что считает себя вполне привлекательной, опираясь на слова окружающих. Главный же приоритет для Данаи – душа.

«Жить с красивой оболочкой, но пустотой внутри вам вряд ли удастся», — сделала акцент она.

Подумывает Даная и о замужестве.

«Если я вообще когда-нибудь выйду, то возьму фамилию мужа», — подметила она.

Примечательно, что об отношениях с молодыми людьми Даная рассказывать не любит. Несколько лет назад Пригожина прервала полуторагодичную связь с юношей по имени Артем. С тех пор для девушки тема второй половинки закрыта.