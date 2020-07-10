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«Постарела мгновенно»: 66-летняя Елена Проклова в практичном хлопковом костюме шокировала уставшим видом

Актриса впервые за долгое время обнародовала собственные снимки в микроблоге.

«Постарела мгновенно»: 66-летняя Елена Проклова в практичном хлопковом костюме шокировала уставшим видом
Елена Проклова/Фото: globallookpress.com

66-летняя актриса Елена Проклова шокировала поклонников уставшим внешним видом. После окончания «Последнего героя», из которого актриса выбыла одной из первых, Елена исчезла с радаров и из новостных сводок. Проклова рассказывала, что завершение борьбы в проекте немного ее расстроило, поскольку она рассчитывала задержаться там подольше. Сохранить свои позиции артистке не удалось из-за заговора – сразу несколько участников объединились против более опытной конкурентки.

В пятницу, 9 июля, Проклова вышла на связь с публикой. Она обнародовала снимки с собой впервые за несколько месяцев. В кадре Елена появилась с удлиненной прической под мальчика более темной расцветки и в практичном хлопковом костюме оливкового цвета, состоящем из футболки и брюк.

Зрители тут же поспешили отметить, что Елена как будто бы немного осунулась. «Взгляд какой-то грустный и уставший»,

«Постарела мгновенно», «Когда волосы были светлые, смотрелось однозначно лучше», «Лена, почаще делитесь с нами фото и видео. Мы Вас любим», «Елена, никого не слушайте, вы восхитительны в любом виде», — разделились во мнениях комментирующие.

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