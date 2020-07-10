«Какая горячая»: Чехова блеснула сочными формами в одних трусиках на высоте птичьего полета

42-летняя Анфиса Чехова блеснула сочными формами на провокационном фото без бюстгальтера. В последнее время телеведущая все чаще балует фолловеров провокационными снимками и стихотворениями собственного сочинения. Ранее Анфиса и вовсе намекнула на существование нового мужчины, однако, имя его называть отказалась, сославшись на приватность. Некоторые подписчики уверены – все, что в последнее время делает Чехова, направлено на того самого таинственного незнакомца.

На этот раз Чехова превзошла сама себя и обнародовала в Instagram откровенное фото в одних трусиках. Сексапильная телеведущая позировала на фоне панорамного окна на высоте в несколько десятков метров на диване. Чтобы создать еще более эротическую атмосферу, Чехова приглушила фоновый свет, благодаря чему увидеть можно было только изгибы ее тела. Чтобы немного отвлечь читателей от кадра, Чехова обнародовала парочку очередных четверостиший.

«Я бродила в тебе, пытаясь найти, и занять твое сердце навечно! Но сбивались маршруты, терялись пути…Оказалось, что ты бессердечный!», — высказалась она.

К такой откровенности от знаменитости оказались готовы не все. «Анфиса, красивые у вас стихи. И не только они», «Для такого можно и телескоп купить», «Какая вы сочная и горячая», «Птички за окном сейчас ошалеют», «Вот это вид», «Стихотворение тронуло и грудью зацепило», — высказались они.