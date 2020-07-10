«Сыновья-богатыри и красавица-невестка»: Орбакайте позировала на редком совместном фото с детьми

Кристина Орбакайте позировала на редком совместном фото с сыновьями и невесткой. После отъезда младшего сына певицы в Америку на учебу, семья артистки редко собирается вместе. Зачастую именно Кристина приезжает к Байсарову, чтобы навестить его и узнать об успехах наследника. В один из таких моментов и был сделан снимок, которым поделились преданные фанаты в микроблоге.

Так, в кадре Орбакайте расположилась между старшим и младшим сыновьями. С тех пор, как было сделано фото, Никита Пресняков практически не изменился, чего нельзя сказать о его жене – Алене Красновой и самом Дени. В кадре оба молодых человека выглядят значительно моложе. Нельзя также не заметить, насколько Байсаров лицом похож на знаменитую маму. Сейчас оба юноши едва ли не на целую голову переросли певицу, из-за чего она наверняка чувствует себя как за каменной стеной.

Пришелся по душе снимок и фолловерам. «Какое замечательное фото-красавица мама и прекрасные дети!», «Сыновья-богатыри и красавица-невестка», «Мальчики очень славные выросли», «Достойные парни!», «Быть матерью троих детей очень непросто! Но Кристина справилась», «Дени – красавчик и сердцеед. Девчонки, берегитесь!» — высказались они.

Не так давно стало известно, что Дени Байсаров уже обзавелся пассией. Девушку зовут Маша, она обучается в МГИМО, обожает путешествия и конный спорт.