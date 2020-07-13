Ольга Казаченко: «Жена Вадима перечисляет на ребенка 14 тысяч рублей»

Экс-супруга певца Вадима Казаченко, Ольга, рассказала Teleprogramma.pro о том, за что судится с бывшим мужем.

13 июля отмечает свой день рождения известный российский певец Вадим Казаченко. К сожалению, артист известен не только своими хитами, но и разборками с бывшей женой Ольгой. Очередное судебное заседание состоится уже 16 июля.

больше по теме Ольга Казаченко просит бывшего супруга оставить ее в покое По словам девушки, музыкант хочет лишь попиариться на ее страданиях.

По словам Ольги Казаченко, недавно бывший муж и его нынешняя супруга Ирина Аманти снова подали на нее в суд.

Что послужило поводом к очередному судебному разбирательству? Какие алименты Вадим Казаченко платит на содержание сына Филиппа? И в каких отношениях Ольга сейчас со Степаном Джигарханяном?

Смотрите в видеокомментраии Ольги для Teleprogramma.pro.