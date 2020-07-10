«Кунжутик»: Костенко нарядила старшую дочь в платье бэйби-долл в честь дня рождения

В пятницу, 10 июля, дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко крохотная Милана отмечает двухлетие. В этот важный для семьи день модель решила вспомнить момент появления дочери на свет. Настя рассказала, что ни она, ни Дмитрий не сумели осознать всю прелесть беременности: как только Костенко узнала, что ждет ребенка, у нее сразу появился страх за будущее малышки. Вместе с последним появилась и любовь.

«Наш малыш. Кунжутик. И вот ты перед нами. Невероятная. Самая добрая и искренняя. Лучик. Энерджайзер. Принцесса и спортсменка. Изящная и приколюшная. Наша. Счастливый Вулкан. Два года пронеслись, как стрелки часов, когда ты увлечен чем-то интересным. Милаша! Твое рождение даровало мне ответственный статус мамы. Это тяжело, безусловно, но какое же это фантастическое удовольствие смотреть, как ты феноменально меняешься каждый день!» — трогательно высказалась Костенко, обращаясь к дочери.

Первое, что увидела именинница, проснувшись, были воздушные шары – классические розовые и перламутровые. От них девочка осталась в восторге настолько, что решила станцевать среди них.

Чтобы Милана чувствовала себя особенной в этот день, Костенко нарядила дочь в нежное платье бэйби-долл с многослойным подолом в пол. Сейчас все девчонки ждут возвращения домой главы семейства – футболиста Дмитрия Тарасова.

Именно он припрятал для своей любимицы подарок – заготовленным модель пообещала поделиться с аудиторией в stories.