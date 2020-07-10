С прошлого года: Прилучный и Карпович закрутили роман еще до пандемии

Некоторые поклонники звезды сериала «Мажор» без восторга приняли его новые отношения. Павел Прилучный официально стал холостым меньше месяца назад, и все это время вокруг его имени не утихает негодование пользователей в Сети – артист улетел на отдых вместе с актрисой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Их неоднократно ловили вместе папарацци, и теперь уже не осталось сомнений – у них отношения.

Оказалось, что закрутилось у Прилучного и Карпович еще до пандемии. Артисты начали работать в одном спектакле «Косметика врага» в декабре, и, по свидетельствам театрального работника, который наблюдал за происходящим, Карпович с того времени начала уводить у Муцениеце мужа.

«Когда я первый раз заметил, что Мирослава излишне внимательна к Павлу, глазам своим не поверил! Ручку так ему на грудь положит, и хохочет, хохочет, заливается», — приводит слова сотрудника театра 7дней.ру.

Все чаще парочка задерживалась после спектаклей, уходя из театра за полночь. А потом проект отправился на гастроли. И так Прилучный с Карпович сблизились еще больше. Но когда началась пандемия коронавируса, звезда «Мажора» оказался заперт с семьей дома. И актер не выдержал, считает инсайдер, сломался – произошел скандал с избиением Агаты и выдворением ее на улицу.

Очевидец романа Прилучного и Карпович уверен, что «папиной дочке» нужно от Прилучного одно – чтобы на нее посыпались предложения о работе и звездная слава.

«Тут Мирослава совершила большую промашку. Дело в том, что в продюсерском мире циркулирует информация, что имидж актера сейчас далек от идеала. А это значит, что уменьшилось количество предложений по работе. Эта хищница испортила ему жизнь», — утверждает инсайдер.

Напомним, Агата Муцениеце сообщила о разводе с Павлом Прилучным в феврале на своей страничке в Instagram. А в июне уже официально стали бывшими мужем и женой. У них подрастают двое детей – 8-летний Тимофей и 4-летняя Мия.