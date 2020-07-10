Анастасия Волочкова обвинила мать в продаже своей квартиры-студии за миллион долларов

Балерина Анастасия Волочкова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» обвинила мать в продаже своей квартиры-студии за миллион долларов.

«Мой бывший возлюбленный, олигарх Сулейман Керимов, с которым мы тогда жили, подарил в свое время мне квартиру в двести квадратных метров. Из нее я сделала студию. А мама в те годы сказала: «Настя, давай я эту студию на себя оформлю». В то время, как я могла подумать, что мама у дочки может что-то забрать. Конечно, я согласилась. Потом я приехала в Москву, и в 2011 году у меня стали сложности с деньгами». Анастасия Волочкова

По словам балерины, она даже была вынуждена жить в съемном доме. «Я сказала маме, что мне тяжело. Я хотела быть в тот момент свободным человеком. А мама сказала мне, что студии уже нет. Она ее, оказывается, продала. Она даже не предупредила меня. Она придумала историю про бал, который организовала на эти деньги. Но миллион долларов бал не может стоить. Забывать такие истории, конечно, очень тяжело. Я остаюсь человеком. Скажу вам, что чаще обманывают меня, чем это делаю я», — заметила звезда.

Отметим, что в последние годы у танцовщицы непростые отношения с мамой. Волочкова считает, что родительница долгие годы мешала ее карьере.