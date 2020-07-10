«Анечка приготовила»: Матисон порадовала Сергея Безрукова малосольными огурчиками

Актер Сергей Безруков в Instagram поделился видеозаписью, на кадрах которой он ест малосольные огурчики, приготовленные супругой — режиссером Анной Матисон.

«Свои. Малосольные. Анечка приготовила. Всем бодрого, хрустящего утра. Вот они первые. Свои малосольные. Ох ты, ох ты, ох ты». Сергей Безруков

«Приятного аппетита. С таким аппетитом, слюнки потекли», «Ой, как вкусно! Тоже хочу. На выходных надо сделать», «Сергей, а чесночок у вас тоже свой?» — стали задавать актеру вопросы подписчики звезды.

Напомним, что Сергей Безруков и Анна Матисон стали мужем и женой в марте 2016 года. Буквально через несколько месяцев на свет появилась их дочь Маша. В мае 2018 года Безрукова заявил, что его жена ждет второго ребенка. В ноябре 2018 года родился их сын Степан. Сейчас Сергей Безруков все свое свободное время проводит с семьей. Он достаточно часто выкладывает снимки со своими любимыми наследниками.