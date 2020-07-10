«Это вы ремонт обсуждаете?»: Корчевников удивился, увидев фото Волочковой в обнимку с маляром

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников был крайне удивлен, увидев снимок балерины Анастасии Волочковой в обнимку с маляром Владиславом Фоменко.
Танцовщица, ставшая героем его программы, и ее предполагаемый бывший возлюбленный, который уверяет, что звезда была от него беременна, на фотографии мило сидят при свечах. Волочкова запечатлена в домашних тапочках и с собачкой. На столе стоят бокалы с шампанским, виден кальян. Халатик у балерины наполовину распахнут. Романтическая обстановка на фото никак не располагает к деловым переговорам. Это понятно даже слепому.
«Это вы ремонт обсуждаете?» — спросил Волочкову Корчевников под хохот зала.
«Да. Мы здесь обсуждаем ремонт. Ты хочешь сказать, что надо верить каждому человеку, который про меня наплетет? Да я со всеми фотографируюсь. Просто никому не отказала. Ну, где конкурс красоты и маляр. Какое-то чмо, красящее стены», — заявила она.
Корчевников спросил, зачем обсуждать ремонт при свечах и кальяне. «У меня свечи говорят всегда. Я дома. В носочках, с песиком. Это было пять лет назад. Я в 2014 году купила дом. Этому мужчине поручила купить краску и штукатурку. Дала ему 300 тысяч рублей. Он потом просто исчез в Твери с моими деньгами. Сменил номер телефона и заблокировал меня. Спустя несколько лет он звонит мне из тюрьмы. Просил вытащить на свободу», — заявила она.