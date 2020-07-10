«Это вы ремонт обсуждаете?»: Корчевников удивился, увидев фото Волочковой в обнимку с маляром

Рабочий из Твери Владислав Фоменко, как известно, сейчас всем рассказывает, что танцовщица была от него беременна.

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников был крайне удивлен, увидев снимок балерины Анастасии Волочковой в обнимку с маляром Владиславом Фоменко.

Танцовщица, ставшая героем его программы, и ее предполагаемый бывший возлюбленный, который уверяет, что звезда была от него беременна, на фотографии мило сидят при свечах. Волочкова запечатлена в домашних тапочках и с собачкой. На столе стоят бокалы с шампанским, виден кальян. Халатик у балерины наполовину распахнут. Романтическая обстановка на фото никак не располагает к деловым переговорам. Это понятно даже слепому.

«Это вы ремонт обсуждаете?» — спросил Волочкову Корчевников под хохот зала.

«Да. Мы здесь обсуждаем ремонт. Ты хочешь сказать, что надо верить каждому человеку, который про меня наплетет? Да я со всеми фотографируюсь. Просто никому не отказала. Ну, где конкурс красоты и маляр. Какое-то чмо, красящее стены», — заявила она.

Корчевников спросил, зачем обсуждать ремонт при свечах и кальяне. «У меня свечи говорят всегда. Я дома. В носочках, с песиком. Это было пять лет назад. Я в 2014 году купила дом. Этому мужчине поручила купить краску и штукатурку. Дала ему 300 тысяч рублей. Он потом просто исчез в Твери с моими деньгами. Сменил номер телефона и заблокировал меня. Спустя несколько лет он звонит мне из тюрьмы. Просил вытащить на свободу», — заявила она.