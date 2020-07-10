«У меня все не как у людей»: Анастасия Волочкова рассказала, как ей приписали роман с генералом

Балерина Анастасия Волочкова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о «романе» с генералом МЧС, который ей приписали журналисты.

«Это банальная ситуация. Мы с подругой поехали в гости к уважаемому человеку. Семейной паре. У них красивый участок. Мы поехали обсудить один серьезный проект. Мужчина этот действительно генерал, военный. Мы накрыли стол. Я сфотографировалась у них в теплице. В шубе. У меня все не как у людей. Летом в шубке хожу и мехах, а зимой в купальнике». Анастасия Волочкова

Как отметила звезда, в какой-то момент она запечатлелась с обручем, что и стало причиной сплетен. «Мы посидели, все обсудили, а потом на следующий день мне звонит пиар-директор и говорит: «Настя, что случилось?» Там сплетни в СМИ про генерала и его жену. Увидев обруч на мне, какая-то женщина стала распространять сплетни, якобы я увела у нее генерала. Сказала, что это ее обруч. Оказалась, что она ему, этому генералу, даже не жена. Она прикопалась к этому обручу», — сказала Волочкова.

Напомним, что не так давно в Сети гуляли сплетни: якобы танцовщица закрутила роман с видным мужчиной. Позже в СМИ появилась информация, что у танцовщицы роман с генералом МЧС. Причем журналисты писали, что звезда увела его у другой женщины.