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«Всегда можешь рассчитывать на меня»: Тарасов нежно поздравил дочь от Костенко с двухлетием

У маленькой Миланы 10 июля день рождения.

«Всегда можешь рассчитывать на меня»: Тарасов нежно поздравил дочь от Костенко с двухлетием
Дмитрий Тарасов/Фото: https://www.instagram.com/p/CAK_nuVKZxf/

Почти месяц семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко живет в Казани. Отец-футболист, уехавший на сборы в ФК «Рубин» в мае, не выдержал разлуки и захотел воссоединиться с семьей — любимой женой и двумя дочурками. Спустя время родные уже были у главы семьи и радостные и счастливые проводят свободное время вместе.

Тарасов и Костенко отпраздновали День семьи, любви и верности вместе. А теперь на очереди — день рождения старшей дочки пары, Миланы. 10 июля девочке исполняется 2 годика. И отец чутко и нежно поздравил свою малышку с этим событием.

«Никогда тебя не дам в обиду, и мы с мамой сделаем все возможное и невозможное, чтобы ты росла счастливой и воспитанной девочкой. Ты всегда можешь рассчитывать на меня не только как на отца, но и как на друга», — обратился к дочке в Instagram футболист.

Тарасов опубликовал свежее фото, на котором вся семья в сборе. Он держит на руках именинницу, а мама — Анастасия Костенко — младшую малышку Еву, которой только исполнилось 5 месяцев.

К слову, у 33-летнего Дмитрия Тарасова в первом браке с Оксаной Пономаренко растет дочь Ангелина, которой в этом году уже 11 лет.

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