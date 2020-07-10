Гражданская красавица-жена Исаева из «Уральских пельменей» снялась в новом клипе шоумена

Шоумен и один из лидеров шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев в Instagram поделился фрагментами нового клипа, который он снял несколько дней назад для шоу «Дома с пельменями». Этот проект, как известно, сейчас очень популярен в Сети. Звезды команды снимают небольшие ролики, находясь на самоизоляции в своих загородных коттеджах и особняках.

На кадрах можно увидеть его сыновей Елисей и Савелия, а также красавицу-жену Ирину. Ее он крайне редко показывает публике.

«Песня «Лето без даты». Вот на Урал и пришло лето! Теперь мы можем отдыхать дома, с семьей в родных городах, надувайте бассейны, наполняйте бочки и ванны! Спасибо моим любимым, что согласились. У них не было выбора, когда я сказал, что сегодня мы снимаем клип для программы «Дома с пельменями». Сергей Исаев

Сергей Исаев в 2009 году он познакомился с Ириной. Первый сын Елисей у пары появился в 2013 году. Еще через три года Ирина родила Исаеву второго сына Савелия. Пара безумно счастлива вместе.