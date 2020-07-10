Личный фотограф Аллы Пугачевой нашел в архивах кадр Винокура и юной Анастасии фон Калманович

Личный фотограф Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин поделился в Instagram снимком, на котором запечатлен артист Владимир Винокур и актриса и музыкальный продюсер Анастасия фон Калманович. На кадре она еще совсем юная. Отметим, что сейчас девушке уже 47 лет.

«Далекие девяностые. Узнали? Конечно, Владимир Винокур и Настя фон Калманович! Раритетный снимок!» Роман Родин

Анастасия фон Калманович была в девяностых годах прошлого века замужем за израильским и российским бизнесменом Шабтаем фон Калмановичем, который был застрелен в Москве в 2009 году. Она его вторая супруга. От него в 1998 году она родила дочь Даниэллу. После развода Анастасии с мужем девочка жила с отцом.

Интересно, что в начале двухтысячных годов Анастасия фон Калманович была продюсером певицы Земфиры. Чуть позже она стала продвигать популярную несколько лет назад группу «Токио». Сейчас Анастасия фон Калманович замужем за продюсером и диджеем Федором Фоминым. От него она в начале 2010 года родила сына Тихона.