«Ты самый лучший муж»: Ивлеева поделилась снимками с первой годовщины свадьбы с Элджеем

Телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева в соцсетях разместила серию снимков с первой годовщины своей свадьбы с рэпером Элджеем. Как известно, около года назад они стали мужем и женой. Многие считают, что звездная парочка не сможет долго быть вместе. Пока же они счастливы.

Как отметила Ивлеева, она вообще-то не привыкла делиться подробностями личной жизни. Впрочем, в этот раз они решила сделать исключение и показать, как они с друзьями погуляли на празднике. На размещенных фотографиях можно увидеть их товарищей, которые безудержно веселятся. Так, на одном из снимков Элджей и его друг, рэпер Моргенштерн, запечатлены на крыше дорогого автомобиля с игрушечными автоматами.

«Элджей — ты самый лучший муж и самый лучший друг! Навсегда». Настя Ивлеева

Напомним, что Настя Ивлеева стала известна благодаря программе «Орел и решка», где выступила в роли ведущей. Сегодня у нее огромное количество подписчиков в соцсетях — более семнадцати миллионов человек. Она считается одним из самых успешных видеоблогеров страны.