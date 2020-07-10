«Мощь»: Криштиану Роналду похвастался рельефным прессом после карантина

Легендарный спортсмен не терял времени даром.

35-летняя легенда футбола Криштиану Роналду своим примером доказал, что карантин не является причиной лишнего веса и потери формы. Звезда сразил наповал своих фанатов, опубликовав новое фото в Instagram. На нем футболист загорает под лучами итальянского солнца, подставив им свой идеальный рельефный пресс.

«Перезаряжаюсь», — подписал фото Роналду.

Преданные фанаты и друзья сразу же обратили внимание на то, в какой прекрасной форме находится футболист. Будто и не было трех месяцев перерыва в спорте.

«Мощь», «Вот это живот!», «Ты величайший из всех», «Всегда в форме! Образец для подражания для каждого спортсмена», «Лучший», — пишут поклонники.

На самом деле, Роналду, который изолировался на остров Мадейра вместе с возлюбленной и детьми, не терял времени и не отдыхал, лежа на диване. Многодетный отец посвятил себя наследникам, а также усердно тренировался в спортзале собственного особняка.

А вот отечественные звезды после самоизоляции не все могут похвастаться подобными достижениями. По крайней мере, Андрей Гайдулян в эти непростые два месяца солидно прибавил в весе. Как и певица Анна Семенович, которая занималась откровенным обжорством.