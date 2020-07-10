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«Не верю, что красота спасет мир»: Кончаловский выразил сомнение, что искусство делает людей лучше

Как отметил режиссер, выходя из кинозала после просмотра фильма, человек снова попадает в свою реальность.

«Не верю, что красота спасет мир»: Кончаловский выразил сомнение, что искусство делает людей лучше
Кончаловский заявил, что красота не спасет мир/http://globallookpress.com/

Режиссер Андрей Кончаловский выразил большое сомнение, что в современном мире красота способна спасти мир. По его мнению, искусство, к сожалению, в большинстве случаев не способно сделать людей лучше.

«Я не верю в то, что красота спасет мир, или в то, что искусство делает людей лучше. Если и делает, то на пять минут. Потом человек выходит из кинозала и снова попадает в свою реальность».

Андрей Кончаловский

Как заверил режиссер, искусство способно пробудить в человеке мысли о том, как стать лучше. Но, по его мнению, если у человека нет предпосылок для духовного роста, то исправить его очень сложно. Искусство всего лишь может разбудить в людях наивных детей, которые станут верить в свое светлое будущее. Но, как он сказал, дети очень быстро засыпают. Так случается и с теми, кто хочет изменить себя, сообщает «АиФ».

Андрей Кончаловский – один из выдающихся российских режиссеров. На его счеты десятки снятых знаменитых картин. Он уже много лет женат на актрисе Юлии Высоцкой. В браке у них родилось двое детей.

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