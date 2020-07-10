«Сплошное воображение»: Алина Загитова привела в восторг фанатов безудержными танцами

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании на играх в Корее в 2018 году Алина Загитова в Instagram показала поклонникам свои очень пластичные движения. Надо признать, что фигуристка прекрасно танцует. Ее движения очень пластичны. Впрочем, удивляться этому не стоит. Хореографии спортсменка всегда уделяла повышенное внимание, чем всегда очаровывала строгое жюри.

«Когда работа на съемочной площадке в удовольствие. Сплошное воображение. Всегда любила занятия по хореографии, джазу и балету в команде Этери Тутберидзе». Алина Загитова

«Какая гибкая, музыкальная, ироничная и безумно красивая! Алина — спасибо за такой позитив! Лучшая!» «А мы всегда знали, что наш кумир артистичная и талантливая личность», «Алина, ты наша любимая кайфуша! Здорово видеть, когда ты работаешь в удовольствие, ведь это удовольствие и для всех нас», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в декабре прошлого года Алина Загитова объявила о приостановке своей профессиональной карьеры. При этом сейчас она снова вернулась к тренировкам. Спортсменка не раз отмечала, что еще не сказала своего последнего слова в фигурном катании. Правда, эксперты думают, что ей будет тяжело вернуться на лидирующие позиции из-за высокой конкуренции.