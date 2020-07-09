«Маленькая непоседа»: жена «спящего гиганта» Романа Павлюченко показала подросшую младшую дочь

Супруга бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко показала подросшую младшую дочь футболиста. Малышка Ева появилась на свет в семье спортсмена в августе 2018 года – спустя буквально пару месяцев ребенку исполнится два года. Крошка стала для форварда третьей – ранее Роман и Лариса уже воспитывали Кристину и Милу.

Распространяться о своей личной жизни «спящий гигант» любит не очень. Неоднократно в интервью Роман подмечал, что четко разделяет карьерные успехи и личную жизнь. Лариса же по своей натуре более открыта и периодически делится с фолловерами трогательными семейными кадрами.

Так, на одной из прогулок она запечатлела, как младшая дочь в нежно-голубой кружевной блузке и розовых сапогах по самые коленки меряет глубину расположенной прямо по центру дороги лужи. За безопасность девочки отвечает средняя Мила – она активно страхует сестру, чтобы та ненароком не упала и не запачкалась. Все происходящее Павлюченко снимает на телефон.

В Сети поспешили подметить – третья дочь Пава совсем выросла. «Евуся копия Романа», «Большущая!», «Маленькая непоседа», «Как же она выросла! За временем не угнаться», — высказались фанаты.