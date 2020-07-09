Лиза Галкина в бархатном платье повторила знаменитый образ матери

Поклонники знаменитой семейной четы прочат девочке столь же большое артистическое будущее, как и у родительницы. С образом мадам Брошкиной все сложилось отлично.

Лиза Галкина в бархатном платье скопировала знаменитый образ матери на архивном фото. Маленькая дочь юмориста и артистки обожает модничать. Некоторые из образов, которые воплощает в жизнь Лиза, повергают истинных ценителей творчества Примадонны в ностальгию. Нередко Пугачева появлялась на светских выходах и на сцене в объемных черных балахонах и фирменной шляпе – эти два атрибута гардероба стилисты называют «легендой мира моды». Именно их Лиза в своеобразной адаптации и примерила на себя.

Малышка появилась на снимке в объемном платье цвета глубокой ночи и широкополом головном уборе. Колготки и туфельки девочка выбрала белые – под цвет тонкой полоски на рукаве три четверти. Для фото Галкина встала в специальную модельную позу, которую уже успела освоить благодаря участию в показах Валентина Юдашкина.

Комплиментов от аудитории при любом раскладе было не избежать. «Мадам Брошкина как она есть», «Профессиональная модельная стойка!», «Звездочка!», «Принцесса бусинка», «Ну и как можно не влюбиться в такую красоту», «Уже хоть сейчас на сцену!» — похвалили ребенка они.