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«Очень изменилась»: поклонники не узнали Лободу на совместном фото с отцом

37-летняя певица поздравила главу семейства с днем рождения.

«Очень изменилась»: поклонники не узнали Лободу на совместном фото с отцом
Светлана Лобода/Фото: https://www.instagram.com/p/CB_TMY1hNw5/

37-летняя Светлана Лобода поздравила папу с днем рождения, опубликовав архивный семейный снимок с ним. О собственных родителях певица всегда рассказывает с нескрываемым трепетом: артистка подмечает, что ее родители никогда не были известными людьми, оттого ей вдвойне приятно стать человеком, который прославил фамилию. В свободное от работы время Светлана периодически навещает членов своей семьи, а счастливыми моментами спешит поделиться с преданной публикой.

9 июля Сергей Васильевич отмечает день рождения – ему исполнилось 63 года. Обнять своего отца в этот день артистка не может, поскольку вместе с мамой находится в отпуске, поэтому женщины решили записать дуэтное поздравление на видео, в котором признались главе семейства в любви.

«Сегодня у нашего папочки день рождения. Мы его поздравляем, желаем ему долгих лет жизни, здоровья, чтобы он был счастлив! Спасибо за жизнь!», — продекламировала Светлана.

Светлана Лобода
Светлана Лобода/Фото: https://www.instagram.com/lobodaofficial/

«Зая моя, поздравляю тебя с днем рождения! Главное – здоровья, а остальное будет у нас классно! Обнимаю, целую», — присоединилась и мама.

Обнародовала Светлана и совместный снимок с отцом, на котором ее саму узнать не так-то просто – с тех пор Лобода неоднократно меняла цвет волос, а также прибегала к услугам косметолога. Изменился и стиль певицы в одежде – сейчас он стал более вычурным.

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