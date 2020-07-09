«Моя гордость»: Татьяна Лютаева поделилась снимком 20-летнего сына с дипломом МГУ

Татьяна Лютаева является заслуженной артисткой России. В ее копилке сотни ролей. 55-летняя артистка по сей день снимается в кино. При этом она воспитала двоих детей, которые пошли по ее стопам. Дочка звезды Агния Дитковските снялась в нескольких фильмах и уже подарила маме внука Федора. По слухам, у девушки есть еще один ребенок, которого она скрывает. А сын Лютаевой Доминик тоже проявил себя как актер. Но несколько лет назад высокие результаты по ЕГЭ позволили ему поступить в МГУ на факультет «Высшая школа управления и инноваций».

И вот 9 июля 2020 года 20-летний парень получил диплом бакалавриата. Лютаева поделилась радостной новостью и опубликовала редкое фото наследника. В кадре Доминик позирует на территории вуза с дипломом в руках.

«Моя любовь, моя гордость, мой сын, поздравляю!» — написала актриса.

Поклонники поразились тому, как вырос парень. Они поздравили его с окончанием одного из самых сложных этапов в учебе. Скорее всего, он продолжит обучение на магистратуре. «Красавец какой, высоченный он у вас!!!», «Красавец!!! Позвольте мне тоже поздравить», «Искренне поздравляю с таким замечательным событием в такое непростое время!», «У шикарной мамы — шикарный сын», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что отцом Агнии является , литовский поэт-песенник Олегас Дитковскис. Девушка долго говорила на литовском языке. Папа Доминика тоже литовец — режиссер Рокас Раманаускас.