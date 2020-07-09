СМИ: звезда «Содержанок» Ольга Сутулова ждет первенца

Актриса Ольга Сутулова исполнила роль светской львицы, сводницы Алисы Ольховской в нашумевшем сериале Константина Богомолова «Содержанки». Звезда замужем за Евгением Стычкиным, с которым познакомилась на съемках фильма «Контракт на любовь». Тогда артист еще был женат, но позже, в 2009 году, сделал выбор в пользу Сутуловой. И лишь три года спустя пара узаконила свои отношения.

Telegram-канал «Героиня Татлера» сообщил, что возлюбленная Стычкина находится в положении. «Нашептали, что Ольга Сутулова не впустую провела карантин, и ждет ребенка. Поздравления!» — пишут авторы блога.

К слову, для 40-летней Ольги Сутуловой это – первенец, а Евгений Стычкин станет отцом в пятый раз. От прошлого брака с Екатериной Сканави у звезды – трое детей: 19-летний сын Алексей, 18-летний Лев и 16-летняя дочь Александра, а также от студенческих отношений с сокурсницей есть взрослая 25-летняя дочь Софья.