Ведущий Comment Out о скандале с Харламовым: «Пародировать Петросяна значит можно, а шутить про Гарика – нельзя»

Комик заявил, что рассчитывал на юмористический пинг-понг с коллегой по сцене, но в итоге вышло недопонимание.

Ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони оправдался за скандал с Гариком Харламовым. Около месяца назад резидент Comedy Club объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус спустя 8 лет официального союза.

Практически сразу многие подумали, что супруги таким образом подогревают интерес к своей паре. Некоторые и вовсе подумали, что Гарик и Кристина стали гостями провокационного шоу авторства Маркони, а мужу и жене предложили осуществить такое задание.

Позже сам Маркони факт участия Харламова у себя в программе подтвердил и заявил, что выпуск можно будет увидеть в июле. Подобное заявление возмутило Харламова – на личной странице в Instagram тот заявил, что ни в какой программе он не участвовал, а хайпиться на чужом горе, как минимум, аморально.

В четверг, 9 июля, Маркони поспешил оправдаться за сложившуюся ситуацию. В интервью для Лауры Джугелия на Peopletalk TV Владимир заявил, что ему приписали несуществующие слова. Обижать Харламова он не хотел, а всего лишь рассчитывал на «юмористический пинг-понг».

«Мой комментарий жесточайше вырвали из контекста. Я иронизировал над ситуацией и вообще являюсь большим поклонником Харламова. Все это было озвучено беззлобно. Люди разводятся – и это нормально, такое бывает», — подметил он.

Маркони также признался: он и многие коллеги Харламова по цеху были удивлены реакцией Гарика на все происходящее.