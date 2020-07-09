«Мягкие карие облака»: Кожевникова показала подросшего младшего сына в его день рождения

Мария Кожевникова полюбилась многим зрителям за свою роль в сериале «Универ». Девушка с тех пор стала реже сниматься в кино. И причина в том, что Мария — многодетная мама. У знаменитости подрастают трое сыновей: шестилетний Иван, пятилетний Максим и маленький Василий. Воспитывает из актриса вместе со своим супругом, бизнесменом Евгением Васильевым. Артистка души не чает в своих наследниках.

Весь карантин Мария провела с малышами. Они коротали дни за городом на даче. Старших сыновей актриса давно не скрывает, а вот младшего сына редко показывает и всегда прячет его лицо на фотографиях в соцсетях. 9 июля ему исполнилось три года. В честь этого события звезда поделилась несколькими снимками с подросшим ребенком.

«Я такая счастливая мама! Сегодня родился мой третий сын, который гордо носит имя Василий, что в переводе царь! Мы долго подбирали, искали имя и сейчас понимаем, что не ошиблись… Сын, действительно, полностью повелевает людскими сердцами! Признаюсь честно, мне очень сложно воспитывать Васю, так как его взгляд, взмах ресниц и улыбка обезоруживают и лишают смысла — кричать, ругать, да и, вообще, испытывать какие-либо негативные эмоции», — поделилась Кожевникова.

Она восхитилась даже глазами наследника. «Проваливаешься в мягкие карие облака, где летать можно вечно. Сыночек, ты невероятный! Ты дар с небес, за какие-то правильные наши с папой поступки в жизни!» — добавила актриса. Она пояснила, почему снова не показала лицо именинника. По ее словам, малыш проводит стадию отрицания. Когда актриса спросила мальчика, можно ли его показать в Instagram, то ребенок ответил отрицательно. Мария решила повиноваться своему «царю».

«Так что простите, но не в этот раз», — подчеркнула она.

Поклонники восхитились сыном артистки. Многие уверены, что Вася похож на маму. «Поздравляю вашего кудряшика!», «Вы прекрасная мама», «Какой классный», «Прекрасный царь», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что накануне Мария опубликовала семейное фото с мужем и детьми в честь Дня семьи, любви и верности. В кадре отчасти видно лица Василия.

Напомним, что на днях певица Алсу также показала своего сына Рафаэля. Трехлетнего малыша певица обычно скрывает, но на этот раз сделала исключение.