Звезда сериала «Хор» исчезла во время прогулки с ребенком

Популярная актриса Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на лодке со своим сыном. Девушка известна прежде всего по роли в сериале «Хор». О пропаже женщины сообщили представители департамента шерифа.

Как пишет издание Variety, Ривера решила покататься на лодке с четырехлетним сыном и все было хорошо.

Однако спустя какое-то время сотрудники службы спасения заметили лодку, дрейфующую по волнам озера. Они отправились к ней и нашли мальчика, который поделился жуткой историей. Он рассказал, что мама плавала рядом с ним, но вдруг пропала.

В данный момент женщину ищут водолазы, а над местностью летают вертолеты и дроны пока без результатов.

Напомним, американский сериал «Хор» рассказывает о жизни участников и преподавателей школьного хора «Новые направления». Проект выходил на экраны в США и Канаде с мая 2009-го по март 2015 года.